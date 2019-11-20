Путин назвал ошибкой выход США из Парижского соглашения

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин считает, что решение властей США выйти из Парижского соглашения по климату является ошибкой.

«Вот коллега сейчас упоминал, что США вышли из Парижского соглашения. Ну, мне кажется, что это ошибочное действие, но логику можно понять», ― отметил глава государства в рамках форума «Россия зовет».

Путин напомнил, что прежняя администрация США взяла на себя те ограничения, которые оказались непростыми для Вашингтона. Президент РФ отметил, что соглашение носит рамочный характер, а не обязывающий, поэтому Вашингтон мог бы скорректировать свои обязательства даже в рамках Парижского соглашения.

Российский лидер добавил, что решение климатических вопросов является общим полем для совместной деятельности. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что не собирается уничтожать экологию во всем мире, напомнил Путин. Необходимо найти сбалансированное решение в интересах американской экономики, подчеркнул глава государства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Решение, которое было принято американским лидером Дональдом Трампом в связи с «несправедливым экономическим бременем», возложенным на США, вступит в силу спустя год после уведомления.