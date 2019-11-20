Медики рассказали о причинах появления капиллярных сеточек на теле

Москва, 20 ноября. Капиллярные узоры чаще всего образуются в области носа, щек и подбородка. Также сеточки могут появиться на бедрах и лодыжках.

Чаще всего узоры имеют темно-красный цвет с синюшным оттенком и внешне непривлекательны.

По мнению медиков, такие отметины на теле либо передаются по наследству, либо формируются в результате травм, перегрузок организма и при гормональных сбоях. Еще одним фактором образования сеточек может стать воздействие ультрафиолета.

Исследователи рекомендуют сразу обращаться при появлении сосудистой сеточки к специалистам. Для выявления причин медики назначат УЗИ и необходимое лечение, которое может проходить с применением хирургии либо лазерной терапии.

Медики отмечают, что в большинстве случаев образование сетки не вызывает дискомфорта, но может сопровождаться побочными эффектами.