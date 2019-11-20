Президент Чада заявил, что вмешательство НАТО в Ливию аукнулось всем странам Сахеля

Нджамена, 20 ноября. Президент Республики Чад Идрис Деби заявил, что ситуация в его стране и остальных государствах африканского региона Сахель является следствием вмешательства НАТО в Ливию в 2011 году. Это заявление он сделал во время церемонии открытия конференции глав дипломатических и консульских представительств.

«[Чад], как и весь Сахель, является жертвой последствий вмешательства НАТО в Ливию в 2011 году», — цитирует слова Деби Alwihda Info.

Президент Чада добавил, что Ливия стала источником снабжения боевиков, которые действуют в странах Сахеля в целом, и в районе озера Чад — в частности.

«Как мы и опасались в 2011 году, Ливия стала убежищем для преступных группировок и террористических группировок всех мастей», — сказал Идрис Деби.

Он призвал глав дипломатических миссий усилить поддержку борьбы с терроризмом в регионе.

Напомним, после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году и его последующего убийства в стране начался затяжной кризис, который привел в том числе к активизации исламистских группировок.

В 2014 году было искусственно создано так называемое Правительство национального согласия Ливии, базирующееся в Триполи. Эта структура связана с рядом незаконных бандформирований, в составе которых действуют боевики запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную на зачистку страны он боевиков. ЛНА удалось освободить большую часть востока страны от террористов.

В апреле 2019 года Ливийская национальная армия по приказу Хафтара начала новую фазу операции. Она нацелена на освобождение Триполи от боевиков, которые поддерживают так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. В борьбе с терроризмом, как сообщали СМИ, также участвует ЧВК «Вагнера», однако подтверждений этой информации нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.