Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

Киев, 20 ноября. Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.

Один из журналистов поинтересовался, «вжарит» ли Украина Россию на деньги после решения суда. Зеркаль заметила, что такие выражения использовать не может, но тут же добавила, что, по ее мнению, «вжарить надо».

«Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — цитирует дипломата агентство УНИАН.

Зеркаль добавила, что решение по иску Украины о «нарушении Россией двух международных конвенций» в Гааге могут вынести в 2022 году. (Речь идет о конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. — Прим. ФАН).

На заявление Зеркаль отреагировал военный корреспондент Александр Коц. В ответ он назвал Украину «дамой с низкой социальной ответственностью». По его мнению, иск Киева можно сравнить «с делами по покушению на территориальную целостность Украины — все равно что обвинить в покушении на невинность дамы с низкой социальной ответственностью», пишет «Царьград».

Как сообщала «Газета.ру», ранее международный суд ООН обязал Москву до 8 декабря 2020 года предоставить меморандум по иску Украины.

В министерстве иностранных дел РФ указывали на то, что Киев до обращения в суд ООН даже не попытался провести переговоры с Москвой или решить разногласия в арбитраже. Кроме того, украинские власти почему-то не обратились в комитет по ликвидации расовой дискриминации, который занимается межгосударственными спорами. Таким образом, как подчеркивают в МИД РФ, украинская сторона просто проигнорировала обязательные предварительные условия для подачи иска в Гаагу, а это может нанести ущерб конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Помимо этого киевские власти не дали в суде «заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения». В связи с этим в РФ рассчитывают, что суд ООН учтет все эти моменты и оставит украинский иск без удовлетворения.