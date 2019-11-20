Лобода шокировала фанатов видео с мертвыми жуками

Москва, 20 ноября. Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое видео, которым шокировала фанатов. Чтобы попасть на сцену в Омане, поп-диве пришлось пройти через множество мертвых жуков.

В золотистом концертном платье в пол на каблуках Лобода по традиции эффектно направлялась на выступление. Однако ее ждал сюрприз: путь звезды к сцене проходил через кухню, пол которой оказался усыпан мертвыми жуками. Случай произошел во время гастролей певицы в оманском городе Салала.

«Жуки в Омане были знатные!» — подписала публикацию Лобода.

Сама певица на насекомых отреагировала спокойно. Стоя рядом с ними, она даже устроила легкую физическую разминку, а затем просто перешагнули их и вышла на сцену.

Поклонники сначала высказывали отвращение к насекомым, возмущаясь тому, как звезду такого масштаба могли встретить в антисанитарийных условиях. «О, ужас!», «Фу, кошмар!» — написали впечатлительные фолловеры.

Однако потом гнев фанатов сменился, но не на милость, а на шутки, и они начали писать, что жуки таким образом выразили почтение перед селебрити.

«О господи, они склонились перед вами!!! Какого уровня вы достигли!!! УЖЕ ЖУКИ ВАМ ПОКЛОНЯЮТСЯ!!! Ну, это гооордость», — заявила lo_yuliya_lo.

Схожим мнением поделились и другие: «Они потеряли сознание при виде вас», «Даже жуки танцевали нижний брейк».

Другая часть комментаторов не стала обращать внимание на насекомых и отметила прекрасный внешний вид певицы. Особого внимания удостоились разрезы на платье и сочетание цветов в наряде.

Ранее поклонники звезды не только выразили ей комплименты, увидев в одном из постов образ в купальнике, но и постарались оформить свои восхищенные отзывы в стихи, передает «Пятый канал».