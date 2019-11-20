Путин рассказал о взаимодействии РФ и США по Сирии

Москва, 20 ноября. Россия и США «худо-бедно» ведут сотрудничество, взаимодействуют на оперативном уровне по Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что у Москвы и Вашингтона также есть общие интересы в сфере борьбы с терроризмом.

«Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество, скажем, в Сирии», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

Глава государства добавил, что в экономике у Москвы и Вашингтона, по его мнению, тоже есть общие направления, а «уж в энергетике — 100%». Кроме того, у России и США есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности, добавил российский лидер. Он отметил, что на сегодняшний день РФ и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами, и не учитывать этот фактор нельзя.