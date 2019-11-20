Путин отметил, что торговые войны вряд ли введут мировую экономику в рецессию

Москва, 20 ноября. Темпы роста мирового ВВП будут наращиваться, мировая экономика вряд ли войдет в рецессию, несмотря на торговые войны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на 11-м инвестиционном форуме «Россия зовет!» в столице.

«Темпы мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные в торговыми войнами, ограничениями по политическим соображениям и так далее… В рецессию вряд ли уйдет мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между Китаем и США», — сказал он.

Президент добавил, что замечание о сокращении спроса на углеводороды в связи с уменьшением темпов мирового ВВП «не выдерживает критики».

Путин пояснил, что в среднесрочной перспективе темпы роста будут обеспечены, и потребности в энергоресурсах будут очевидны.

Также на площадке форума Путин выразил мнение, что отказ от газа может привести к коллапсу на рынке электроэнергии. Так он прокомментировал вопрос модератора Эммы Марчегалия, которая отметила, что ряд европейских политиков и экспертов считают, что нефть и газ не будут использоваться в будущем.

Напомним, российский лидер 20 ноября принимает участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент будет участвовать в работе пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации».

Форум стартовал 20 ноября на в Москве на площадке Центра международной торговли и продлится до 22 ноября.