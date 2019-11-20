Путин оценил шаги Зеленского по разведению сил в Донбассе

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин считает, глава Украины Владимир Зеленский стремится изменить ситуацию в своей стране в лучшую сторону.

Российский лидер с удивлением ответил на вопрос журналистов об отношениях с Зеленским.

«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек», ― сказал Путин в рамках форума «Россия зовет».

Президент РФ считает, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию на Украине, об этом свидетельствуют его шаги в Донбассе.

«На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю», ― добавил Путин.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались две народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах представителей контактных групп в Минске. 1 октября 2019 года удалось достичь договоренностей о разведении сил у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое. Киев неоднократно срывал процесс, однако отвод войск все же состоялся.