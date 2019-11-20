Путин заявил, что из-за отказа от газа человечество может «оказаться в пещерах»

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин считает, что отказ от газа может привести к коллапсу на рынке электроэнергии. Об этом он заявил, комментируя вопрос модератора Эммы Марчегалия на форуме «Россия зовет».

Женщина отметила, что некоторые европейские политики и эксперты считают, что нефть и газ не будут использоваться в будущем, и поинтересовалась мнением российского лидера на этот счет.

«Мы не хотим, чтобы как результат этого развития все мы опять оказались в пещерах. Или в результате экологического коллапса, или в результате других непредвиденных обстоятельств. Мы будем стремиться к тому, чтобы баланс российской энергетики был как можно более зеленым», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что разговоры об отказе от газа в попытках защитить окружающую среду выглядят странно. По его словам, природный газ является одним из самых чистых видов топлива, в отличие от того же угля, которым по-прежнему пользуются многие страны.

Что же касается российской энергетики, то она остается одной из самых «зеленых в мире». Значительную часть энергии в РФ вырабатывают гидроэлектростанции, атомные электростанции и станции газовой генерации.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия уделяет большое внимание вопросам экологии и присоединилась к соответствующим международным документам. Песков добавил, что экология также является составной частью национальных проектов РФ.