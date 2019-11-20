Заявления о неспособности РФ производить Су-57 объяснили местью США за потерянные заказы

Военный эксперт Андрей Красноперов уверен, что США намерено очерняют Россию, так как Москва отбирает у них военные заказы.

Ранее издание The Drive выпустило статью, в которой сообщило, что постоянный поиск Россией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолетов.

«Постоянно возникали вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе самостоятельно закупать самолеты, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, последствий международных санкций и других экономических проблем», — пишет автор.

Издание также подчеркивает, что Москва настойчиво ищет иностранных партнеров якобы для того, чтобы распределить «бремя расходов по программе Су-57», так как согласившийся на покупку истребителей партнер поможет снизить издержки для Москвы.

«Он также помочь обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений», — полагает автор статьи.

Однако с таким умозаключением в корне не согласен российский военный аналитик, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он напомнил, что не так давно Минобороны заказало производство 76 самолетов Су-57.

«Нужно понимать, что чем больше самолетов заказывается, тем дешевле они обходятся. А американцы нам вставляют палки в колеса, так как мы создаем, производим и продаем самые дешевые в мире, но при этом самые совершенные по характеристикам военные самолеты. Просто мы отбираем у американцев хлеб — военные заказы. Это ведь деньги, здесь то же самое, что и с газом, который мы поставляем в Европу. Вашингтону это не нравится, и американские чиновники уже давно критикуют ЕС за покупку российского топлива. Им-то нужно продавать свой сжиженный газ, да подороже. Но зато это будет их, проверенный, американский газ», — поясняет Красноперов.

В данном случае Россия выступает не просто как геополитический конкурент США, а как настоящий экономический противник, который довольно агрессивно выходит на нишу производства высокотехнологичной военной техники. Достаточно вспомнить недавние поставки Россией комплексов ПВО С-400 для армии Турции.

«Сразу после передачи техники американцы начали Анкаре угрожать санкциями и даже изгнанием из НАТО. Просто они понимают, что российская техника не просто конкурентоспособна, она опасна для США. А если кто-то изъявил желание купить наши самолеты пятого поколения, то вполне нормально ожидать от американцев, что российские самолеты плохие, что Москва не может их производить по экономическим причинам, что французские Rafale быстрее, дальше летают и т. д. Какие-то дилетанты пытаются вбросить утку, а вот последствия этой утки могут быть разными. Для них главное — сделать что-то гадкое, очернить страну, это проще, а вот отмыться уже сложнее. Это политика, а она, как мы знаем, — грязная вещь», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ. В июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что страна рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах.