Путин поблагодарил россиян, обеспечивших суверенитет страны в условиях санкций

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что испытывал тревогу из-за введения первых санкций против страны. Однако россияне смогли обеспечить суверенитет государства, подчеркнул российский лидер.

«После того, как первые шаги в санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег — сделан очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», ― рассказал Путин в рамках форума «Россия зовет».

Глава государства отметил, что введение санкций против РФ заставило заниматься импортозамещением в отраслях, которые касаются национальных интересов. Путин поблагодарил россиян, неизвестных людей, каждый из которых работает на своем рабочем месте в отраслях, на производстве, в конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах. Благодаря их работе был сделан серьезный шаг в повышении суверенитета страны, подчеркнул Путин.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно, в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.