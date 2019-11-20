Аморальный образ жизни расиста Венедиктова-младшего вызвал возмущение россиян

Москва, 20 ноября. Активисты устроили несколько одиночных пикетов против сына главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова возле здания радиостанции в столице. Они потребовали обратить внимание на аморальный образ жизни Венедиктова-младшего, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сын главного редактора ведет крайне аморальный образ жизни, то есть связан с продажей нелегального алкоголя, расистские высказывания… Меня это не устраивает, поэтому я сегодня здесь пикетирую. Я хочу обратить внимание на проблему», — рассказал один из участников акции.

Организаторы пикетов возмутились публикациями в соцсетях Венедиктова-младшего, кичащегося своим маргинальным поведением. Например, молодой человек разместил расистский пост, в котором жестко оскорбил кавказцев на Volkswagen Polo, столкнувшихся с его иномаркой Ford Mustang. Сын главреда «Эха Москвы» не стесняется выкладывать видео, на которых он лихачит за рулем спорткара, и публиковать снимки после ДТП.

Кроме того, Венедиктова-младшего уличили в торговле нелегальным спиртным. Именно сына главреда «Эха Москвы» опознали в хамоватом бармене одной из столичных кальянных, сотрудники которой продают посетителям «паленый» алкоголь.

Отметим, что Федеральное агентство новостей ранее обратилось в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой провести проверку постов Венедиктова-младшего, в которых прослеживаются экстремизм и разжигание межнациональной розни. После этого сын либерала испугался уголовной ответственности и поспешил закрыть доступ к своей странице в социальной сети «ВКонтакте».