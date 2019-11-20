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Валуев прокомментирует бой Емельяненко с Кокляевым

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Валуев прокомментирует бой Емельяненко с Кокляевым

Москва, 20 ноября. Депутат Государственной думы Николай Валуев будет комментировать бой Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым, который пройдет 29 ноября.

Ранее Валуев уже комментировал несколько крупных турниров, а в августе этого года даже был замечен на «Матч ТВ» в качестве ведущего.

«Я уже давно комментирую различные поединки. Счет потерял, сколько раз я это делал», заявил Валуев изданию «Ридус».

Бой Емельяненко с Кокляевым будет самым ожидаемым поединком в рамках турнира, который проводит телеканал «Рен ТВ». В соревнованиях также будут участвовать Максим Новоселов, Алексей Гончаров, Эдгар Гукасян и Кулва Бушири.

Сам Валуев назвал турнир одним из самых значимых спортивных событий России. Комментировать поединки действующий депутат Госдумы будет в паре с ведущим Александром Садоковым.

 

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