Россия не бросит мирных жителей Сирии, пострадавших от курдских террористов

Москва, 20 ноября. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь мирным жителям северо-восточных районов Сирии, которые оказались заложниками курдских террористов. Об этом заявил президент «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили о начале работы нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи для мирных жителей северных и северо-восточных районов Сирии, которые оказались отрезанными от центральной части провинции Алеппо.

Самонкин выразил уверенность, что России следует продолжить оказание гуманитарной помощи мирным жителям Сирии до тех пор, пока на территории республики продолжаются боевые действия.

«Гуманитарную помощь оказывать стоит, пока военные действия окончательно не будут остановлены, окончательно не будут решены вопросы касательно курдских формирований, которые сейчас бьются в истерике и конвульсиях» — пояснил эксперт.

Он также добавил, что США пытаются сохранить присутствие на Ближнем Востоке, сделав ставку на курдских боевиков. При этом сами курды понимают, что США могут в любой момент покинуть Сирию, поэтому они занимаются бандитизмом, терроризируя мирных жителей, передает Newinform.

«Народ стал заложником вот этой геополитической игры Запада против суверенитета стран. И конечно самое главное, что мирный народ, женщины, дети, старики они безусловно страдают... Мы не имеем право бросать этих людей на произвол судьбы. Поэтому в данной ситуации Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу», — подчеркнул Самонкин.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Турецкая операция была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористами группировки «Исламское государство»1. При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ1, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум также предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.