Украине нужны не ее катера, а повод для нападок на Россию

Три вымпела Военно-морских сил Украины, задержанные за нарушение госграницы РФ в прошлом году, могли быть возвращены Киеву еще летом, если бы тот в пропагандистских целях нарочно не оттягивал момент получения от России собственного военного имущества.

Именно из-за деструктивной позиции Киева, которому важнее не малоценные посудины, а нескончаемые тяжбы с Москвой, рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» вернулись домой лишь 18 ноября.

Подобная практика политических спекуляций в отношении России не является каким-то «ноу-хау» команды нового президента Украины Владимира Зеленского. Точно так же, как минимум с января 2018 года, то есть еще в каденцию Петра Порошенко, Киев яростно «отбрыкивался» от любых попыток Москвы вернуть украинской стороне ее военную технику.

Впрочем, эта украинская неадекватность начала проявляться еще раньше.

В рамках Парижской хартии и Хельсинкского акта

На момент проведения референдума 16 марта 2014 года в Крыму находилось колоссальное количество вооружения и военной техники ВСУ. Присваивать все это себе Москва ни в коей мере не намеревалась.

В частности, президент России Владимир Путин уже 28 марта 2014 года поручил министру обороны Сергею Шойгу приступить к передаче Украине оставшихся на территории Крыма украинских кораблей, самолетов, вертолетов, танков и иного военного имущества. Министерство обороны РФ немедленно приступило к исполнению этого распоряжения.

Много ли Россия тогда вернула Украине вооружения? Много!

Так, согласно информации, размещенной на сайте президента Украины 26 мая 2014 года, количество вооружения и военной техники, эвакуированной из Крыма, составляло более двух тысяч единиц. В частности, авиационной техники — 75 единиц, кораблей — 32 единицы, автомобильной техники — 1341 единица, ракетно-артиллерийского вооружения — 120 единиц, бронетехники — 121 единица, техники связи — 201 единица, техника оперативного обеспечения — 302 единицы, техники тыла — 400 единиц. Стоимость вывезенного с Крымского полуострова при помощи России имущества ВСУ превысила 1 миллиард долларов.

Этот процесс передачи украинской военной техники осуществлялся Москвой вплоть до июля 2014 года. Не секрет, что Российская Федерация планировала передать всю украинскую технику, находившуюся в Крыму, уже до конца того года. Об этом, к примеру, заявлял заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако в полной мере реализовать свои намерения Москва не могла — и не по своей вине.

Напомним, что в связи с продолжавшимися активными боевыми действиями украинских силовиков в Донбассе передача Киеву вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находившихся на территории Крыма, была приостановлена. Соответствующее заявление МИД России распространил 5 июля 2014 года.

Такое решение было обусловлено желанием России придерживаться международных обязательств в рамках Парижской хартии и Хельсинкского акта. Москва выполняла взятые обязательства — не осуществлять поставку оружия для его использования в «горячих» точках.

Иными словами, если бы Киев предпринял конструктивные шаги в направлении прекращения гражданской войны в Донбассе, то Москва немедленно возобновила бы «отгрузку» военного имущества ВСУ из Крыма.

По подсчетам аналитиков, на территории воссоединившегося с Россией полуострова «застряла» следующая матчасть ВСУ: более чем 150 единиц бронетехники, 100 единиц автомобильной техники, 130 единицах инженерной техники, 50 пусковых установок устаревших ЗРК С-125 «Нева», 21 вымпел ВМСУ и 12 самолетов. Кроме того, в Крыму осталось большое количество украинских боеприпасов, которые, в связи с истечением всех мыслимых сроков их хранения, подлежали утилизации на месте.

Военный хлам и прецедент Савченко

Практически сразу после прекращения Россией возвращения военной техники ВСУ с полуострова это решение Кремля, принятое в соответствии с международными нормами, стало использоваться новой украинской властью для нападок на нашу страну. При этом Киев полностью игнорировал причины, побудившие руководство РФ отдать «стоп-приказ» эшелонам, вывозившим из Крыма украинский военный хлам.

Именно так, настоящий военный хлам. Дело в том, что оставшаяся в Крыму военная техника ВСУ была не боеспособна и вряд ли подлежала восстановлению. Как метко выразился бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр этой страны Юрий Ехануров, если Киев и примет «крымскую» технику, то только для того, чтобы потом сдать ее на металлолом.

Но металлолома на территории «незалежной» и без того хватало. А вот жовто-блакитное военное барахло, продолжавшее ржаветь в Крыму, давало Киеву повод трубить на международных площадках о «произволе» России, требовать усиления антироссийских санкций и угрожать Москве разнокалиберными судебными исками.

Кстати, очень похоже Киев вел себя и в отношении украинской наводчицы Надежды Савченко, осужденной в России на 22 года заключения. Та в глазах киевских властей имела какую-то ценность, только оставаясь в российской тюрьме.

Кто только ни пиарился на этой теме! Президент Украины Петр Порошенко с интонациями матроса, рвущего на себе «тельник», то не признавал приговора Савченко, то сетовал на негласную договоренность с Москвой о передаче Нади Украине после суда. А то и вовсе предлагал поменять Савченко на двух российских граждан, незаконно задержанных на Украине и обвиняемых в вооруженной агрессии против этой страны.

Без сомнения, Порошенко в роли дистанционно-удаленного спасителя Нади сам себе нравился необычайно. Он даже прокомментировал эту свою роль фразой о том, что «делает для освобождения Надежды Савченко все возможное и невозможное». В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко аккуратно, чтобы не повредить маникюр, заламывала руки, умоляя Барака Обаму и Ангелу Меркель «повлиять на Путина».

В общем, украинский постмайданный политикум «отрывался» на той теме на «все сто» — и клеймил Россию с упорством дятла, долбящего дупло. Но стоило «героической» Наде вернуться из «российских застенков» на Родину, как этот капитан ВСУ в запасе, герой Украины, кавалер ордена «За мужність», нардеп Верховной рады Украины немедленно превратилась в «путинского агента» и была обвинена в организации попытки госпереворота. Проще говоря, оказавшись дома, Савченко полностью утратила в глазах украинского правительства хоть какую-то ценность.

Примерно так же обстояло бы дело и с украинским военным имуществом в Крыму, если бы Киев соизволил согласиться на его возвращение. Но он не соизволил.

«Если мы забираем, то теряем аргумент!»

Заметим, что после подписания минских соглашений Россия в качестве жеста доброй воли неоднократно предпринимала попытки вернуть Украине ее военное имущество. Однако Киев, не желавший терять столь удобный повод для обвинений Москвы, всякий раз процесс возврата саботировал.

Так, в ответ на заявление президента России Владимира Путина о готовности передать Украине ее технику, сделанное 11 января 2018 года, украинский министр иностранных дел Павел Климкин прямо заявил, что Киев не будет забирать военное имущество, оставшееся в Крыму, так как это… может навредить юридической позиции Украины в международных судах!

В том же саморазоблачительном ключе высказался и бывший командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук, объяснивший отказ Украины забирать свои корабли из Севастополя так:

«Если мы забираем эти корабли, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: «Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет».

Подчеркнем еще раз. После подписания минских соглашений Россия не раз и не два предлагала Украине организовать передачу ее «забытого» в Крыму военного имущества. Но всякий раз Киев говорил: «Нет!»

В 2018 году этот «сериал» получил свое логическое продолжение после того, как с подачи Петра Порошенко ВМСУ инициировали вооруженную провокацию в зоне Керченского пролива. В итоге российские пограничники задержали корабельно-катерную группу ВМСУ, осуществившую нарушение нашей государственной границы РФ.

Откровенно говоря, задержанные украинские малые бронированные артиллерийские катера особой ценности, как боевые единицы, не представляли. Старенький рейдовый буксир «Яны Капу» на роль мощного дредноута тоже никак не тянул. Но это не помешало Киеву устроить по утраченным вымпелам настоящий вселенский плач.

В ход опять пошел испытанный прием: «Украинская техника, вне зависимости от ее реальных ТТХ, становится для Киева чудо-оружием в ту самую секунду, как только оказывается под контролем России».

Вакханалия Киева будет продолжена

Устроенная Украиной вакханалия вокруг темы возврата Россией «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» продолжается даже после того, как украинские корабли, после года «отстоя» в Керчи, наконец-то покинули российские воды.

Сегодня Киев настаивает на том, что арест российскими пограничниками кораблей ВМСУ в Керченском заливе был незаконным, — и даже намерен доказать это в арбитражном суде в Гааге. Первые слушания по делу начнутся уже 21 ноября.

Резюмируем. Согласно предложению российской стороны, передача задержанных вымпелов ВМСУ Киеву могла состояться еще летом этого года. Однако московская инициатива не получила поддержки со стороны официальных украинских властей. Причина — желание Киева сохранить громкий повод для нападок на Москву.

Складывается устойчивое ощущение, что Украина, пытаясь использовать провокацию в Керченском проливе в пропагандистских целях, изначально не была заинтересована в возвращении своих кораблей. В противном случае, они давно бы уже вернулись к одесским причалам, чтобы тихо гнить и тонуть.