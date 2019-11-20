Модернизированные российские Т-80 напугали норвежских военных

Осло, 20 ноября. Норвежская армия срочно нуждается в новых танках из-за появления модернизированных Т-80БВМ на границе России с Норвегией и Финляндией. Об этом заявил глава отдела связи армии Норвегии Пер Эспен Странде.

Поводом для беспокойства норвежских военных стали 26 новых российских танков Т-80БВМ, поступившие на вооружение Северного флота. В Осло отметили, что Т-80БВМ отлично адаптированы к арктическим условиям: их двигатели работают при температуре -40 градусов.

Странде подчеркнул, что современные танки являются неотъемлемой частью любой заслуживающей доверия армии.

«И наши союзники, и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее», ― заявил Странде в интервью TV 2 Norge.

О необходимости закупить новые танки уже заявлял командующий армией Норвегии Эйрик Кристофферсен. Он сообщал, что армия получит 84 боевые машины. Издание отмечает, что поставка Т-80БВМ в Северный флот заставит напуганных норвежских военных ускорить поставки.

Ранее стало известно, что американские военные испытали российский танк — отечественную машину Т-80У. Такой шанс у них появился во время учений в Южной Корее. В армию республики российская техника поступила еще в 90-е годы и служит военным до сих пор. Оценили американцы и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.