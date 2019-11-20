Путин рассказал о перспективах снижения инфляции в России

Москва, 20 ноября. Инфляция в России в начале 2020 года может быть меньше 3%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Сейчас рост потребительских цен составляет 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру 3% и, может быть, даже ниже», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось, и «здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса».

«Мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле, будем в постоянном контакте находиться с правительством, Центральным банком», — добавил глава государства.

В целом, по оценке президента, ценовая стабилизация — это большое достижение для России, результат последовательной, системной работы правительства и ЦБ РФ.