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Путин рассказал о перспективах снижения инфляции в России

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Путин рассказал о перспективах снижения инфляции в России

Москва, 20 ноября. Инфляция в России в начале 2020 года может быть меньше 3%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Сейчас рост потребительских цен составляет 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру 3% и, может быть, даже ниже», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось, и «здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса».

«Мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле, будем в постоянном контакте находиться с правительством, Центральным банком», — добавил глава государства. 

В целом, по оценке президента, ценовая стабилизация — это большое достижение для России, результат последовательной, системной работы правительства и ЦБ РФ.

«Она открывает новые возможности для наращивания темпов и качества  — что самое главное  — экономического роста», — заключил он.

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