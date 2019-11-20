Спикер томской думы сравнила студентов с огурцами в рассоле

Томск, 20 ноября. Спикер думы Томской области Оксана Козловская сравнила студентов с огурцами, а регион — с банкой рассола. Это заявление она сделала во время встречи со студентами в Томском государственном университете.

Как передает «Ura.Ru», Козловская удивила учащихся странным сравнением, года говорила о перспективах развития Томска.

«Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы огурцы», — сказала парламентарий.

По ее словам, попадая в эту «банку», огурцы могут стать «ядреными и хрустящими», но иногда «банка бывает неудачной, закисает». Парламентарий добавила, что многое зависит от «рассола». По ее мнению, если с рассолом все в порядке, то «огурец с мозгами обречен на успех». Подытоживая свою речь, депутат отметила, что именно так ответила бы на вопрос о перспективах развития Томска.

Как передает «Царьград», аудиозапись выступления спикера областной думы опубликовал Telegram-канал Tomskpolit. Оксана Козловская является председателем томской областной думы с 2011 года. До того она занимала должности первого вице-губернатора региона и замглавы томской администрации по экономической политике и инвестициям.

Напомним, в ноябре 2018 года разгорелся скандал после того, как Ольга Глацких, которая занимала должность директора департамента молодежной политики Свердловской области, заявила подросткам, что государство им якобы ничем не обязано и «не просило их родителей рожать». Чиновница была уволена, а ее департамент — ликвидирован.