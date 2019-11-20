Путин заявил, что бюджет осваивается лучше, чем средства на нацпроекты

Москва, 20 ноября. Исполнение российского бюджета идет лучше, чем освоение средств, выделенных на нацпроекты. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

«У нас исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств, выделяемых на национальные проекты​​​. Это очевидно», — отметил он.

Глава государства призвал российские власти уделить особое внимание данному вопросу.

Напомним, что правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на эти цели российские власти выделили суммарно 25,7 трлн рублей. При этом правительство готово увеличить финансирование нацпроектов при необходимости. Главная задача — сделать скачок в качестве жизни и экономическом развитии за предельно короткий срок.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев отметил, что задержка в реализации нацпроектов вызвала замедление темпов роста российской экономики, однако правительство РФ было готово к этому. При этом чиновник уверен, что уже с 2021-2022 года россияне смогут увидеть положительный эффект от нацпроектов.