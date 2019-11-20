Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова объяснил передачу дела доцента в Москву

Москва, 20 ноября. Передача расследования убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко следователям центрально аппарата СК России может быть обусловлена широким общественным резонансом и регулярными утечками тайных подробностей произошедшего. Об этом заявил адвокат обвиняемого в преступлении историка Олега Соколова Александр Почуев.

«Защита пока не получила извещения от следствия в установленном порядке. Передача материалов в главное следственное управление может быть обусловлена как общественным резонансом, так и регулярными утечками тайных подробностей», — рассказал он «360».

Почуев объяснил, что в процесс расследования вовлекается множество различных спецслужб — полицейский конвой, экспертные организации, ФСИН и многие другие, поэтому избежать утечек информации сложно.

Адвокат сказал, что со своей стороны неоднократно сообщал о подобных ситуациях следователю, который предпринимал все необходимые меры. Поэтому, отметил Почуев, передача дела столичным экспертам была ожидаемой.

О том, что делом об убийстве Ещенко займутся в Москве, стало известно 20 ноября. Сообщалось, что эта мера предпринята «для наиболее объективного и всестороннего расследования».

Будет ли сам Соколов этапирован в связи с новыми обстоятельствами в столицу, пока не известно. В настоящее время он находится в Петербурге в следственном изоляторе «Кресты 1». Ранее сотрудник «Крестов» рассказал об отношении заключенных к доценту-расчленителю.

Напомним, 9 ноября 63-летнего историка Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором были обнаружены отрезанные женские руки и травматический пистолет. В ходе обыска в квартире обвиняемого были найдены другие фрагменты тела девушки, которую он расчленил, чтобы избавиться от убитой по частям.

Жертвой стала 24-летняя аспирантка Соколова, с которой у него были и романтические отношения. После задержания Соколов дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

11 ноября Соколову было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Его арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга на время проведения предварительного следствия, до 8 января 2020 года. В настоящее время он находится под стражей.