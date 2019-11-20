Российские военные доставили продукты нуждающимся жителям Эс-Сувейды на юге Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Мазраа в провинции Эс-Сувейда. Мероприятие освещал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), которому также удалось поговорить с главой местной администрации.

В общей сложности жителям этого поселения было выдано 500 продовольственных наборов, а учащимся местной школы были подарены рюкзаки для книг и тетрадей. Параллельно с продовольствием нуждающиеся граждане могли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских военных врачей.

В настоящее время мирная жизнь в Эль-Мазраа постепенно налаживается, как рассказал нашему корреспонденту глава района Талат Ихсейм. Сейчас в населенном пункте уже полноценно функционируют детские сады и школы. Тем не менее многие товары еще по-прежнему в дефиците.

Собеседник ФАН также поблагодарил Россию за гуманитарную поддержку, заметив, что подобные акции очень сближают народы наших государств, а также усиливают правительственные программы по восстановлению в САР.

«Сегодня очень хороший день – мы получили гуманитарную помощь от наших русских друзей. Мы всегда рады видеть их у нас и говорим – добро пожаловать!» — поделился Талат Ихсейм.

В Эс-Сувейде на протяжении сирийского конфликта действовали различные террористические группировки. Вскоре после освобождения основной части провинции в ее пустынных регионах сформировались новые очаги активности «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), однако в декабре прошлого года укрытия джихадистов были ликвидированы.

Сотрудники ЦПВС регулярно осуществляют выдачу гумпомощи нуждающимся сирийцам. Ранее подобная акция прошла в городе Манбидж к северо-востоку от Алеппо, который недавно вернулся в ведение официального Дамаска. На мероприятии также присутствовал специальный корреспондент ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.