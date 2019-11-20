Сирия, 20 ноября. Девятый российско-турецкий патруль приступил к патрулированию зоны безопасности на севере САР. ИГ1 заявило об убийстве одного из курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. Исламисты «Нусры»*** обстреляли позиции САА в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают атаковать позиции боевиков в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на северо-западе Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает подконтрольные САА территории на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве курдского боевика в городе Дибан в провинции Дейр-эз-Зор; организовало вылазку на позиции SDF**** в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: приступили к новому этапу патрулирования зоны безопасности совместно с военной полицией РФ.

Курдские вооруженные группировки: возобновили незаконные аресты гражданских лиц в Хасаке.

Провинция Латакия

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части региона продолжаются вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Джихадисты террористического альянса «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1, обстреливают позиции правительственных подразделений в районе города Кабана из минометов. Как известно, наряду с джихадистами «ан-Нусры» северные окраины Латакии и запад соседнего Идлиба оккупируют радикалы запрещенной в Ф «Исламской партии Туркестана», которые не перестают провоцировать стычки с силами САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новой вылазке террористов «Исламского государства» на занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях к востоку от Дейр-эз-Зора. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что сперва прогремел взрыв в городе Намлия, после чего здесь развернулись ожесточенные столкновения, о последствиях которых пока ничего неизвестно.

Между тем подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «аль-Амак» заявил об убийстве одного из курдских радикалов в городе Дибан юго-восточнее административного центра провинции. Отмечается, что он занимал должность разведчика.

Провинция Идлиб

На юге провинции не прекращаются ожесточенные бои между исламистами незаконных бандгрупп и правительственными войсками у города аль-Мушрафа. По данным Twitter-канала (halabtodaytv), окрестности населенного пункта перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА). Поддержку САА продолжают оказывать сирийские военные самолеты, которые атакуют расположения боевиков недалеко от деревни аль-Хамидия в районе Маарет ан-Нумана. Также работу в данном районе возобновили ВВС Сирии, точечные авиаудары которых пришлись по укрепрайонам боевиков поблизости от города Маарет Хурма, передает медиапортал Step News Agency.

Провинция Хама

В соседней с Идлибом Хаме также возобновились вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских формирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой». Согласно информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), артиллерийские дивизионы правительственных войск ведут огонь по военным объектам джихадистов на подступах к населенному пункту аз-Зияра на северо-западе региона. Данные о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или технике пока выясняются.

Провинция Хасака

Минобороны РФ сообщило о том, что к патрулированию приграничных районов приступил девятый российско-турецкий патруль. Объединенные силы РФ и Турции начали движение в нескольких десятках километров к северо-западу от Камышлы. В то же время мониторинг обстановки с воздуха осуществляют вертолеты ВКС РФ. В совместном патрулировании задействованы восемь единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и БТР-80, а также турецкие Kirpi. Напомним, российская военная полиция и ВС Турции осуществляют работу в границах безопасной зоны в рамках меморандума, подписанного после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Сочи 22 октября.

Между тем курдские радикалы возобновили незаконные аресты в провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21), рейды прошли в населенном пункте Курайш. Информация числе задержанных пока уточняется. Как правило, аресты проводятся в рамках принудительной мобилизации населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.