Эксперты рассказали, как США используют курдов для легитимации кражи нефти в Сирии

Курдские боевики используются Соединенными Штатами в качестве обслуживающего персонала для «легитимности» своего присутствия в Сирии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Владимир Карасев.

Кража нефти

Ранее министерство обороны Российской Федерации опубликовало снимки, которые подтверждают, что Соединенные Штаты продолжают заниматься незаконным вывозом сирийской нефти. Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы народа Сирийской Арабской Республики (САР), а затем продавать их в соседние государства. Незаконную деятельность американского правительства охраняют боевики из ИГИЛ1, а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Academi (ранее носившее название Blackwater).

Накануне ФАН опубликовало расследование, согласно которому Соединенные Штаты используют наемников ЧВК Academi и курдских боевиков для кражи нефти в САР. Источник редакции в сирийских спецслужбах рассказал, что в провинции Дейр-эз-Зор находится 765 военнослужащих американской армии, но не они играют главную роль в разграблении сирийской нефти.

До весны 2019 года курдским боевикам, которые номинально контролируют нефтегазовые месторождения на северо-востоке САР, отходило порядка 75% дохода от нелегального нефтебизнеса США. Однако в апреле представители Пентагона и высокопоставленные главари «Демократических сил Сирии» провели встречу на американской военной базе в «Айн-Иссе».

Согласно нашим подсчетам, которые основываются на данных министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, США добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день или на 1,1 миллиарда долларов в год. И если до встречи в «Айн-Иссе» им приходилось оставлять себе только 25 процентов от этой суммы, то после переговоров с верхушкой SDF, доход США от незаконной продажи нефти резко увеличился. В ходе заключенных договоренностей, американцы стали платить только главарям курдских террористов в обмен на лояльность.

США хотят снова поджечь Сирию

Как отметил Владимир Карасев, президенту США Дональду Трампу необходимо было с одной стороны продолжить воровать сирийскую нефть, а с другой стороны снять с себя ответственность за тех американских солдат, которых он обещал вывести из Сирии, но не вывел.

«Решение было найдено достаточно быстро. Вместо солдат удачи, нефть будут воровать и сопровождать убийцы-наемники из Academi. Трамп снял с себя давление со стороны родственников солдат. Ему это было крайне не выгодно в период президентских предвыборных раскладов и процедуры возможного импичмента. С наемниками проще. Если убьют — Госдеп не в ответе. Напомню, в 2014 году в Донбассе погибли около сотни боевиков Academi. Они выступали на стороне Украины, пришли убивать жителей Донбасса, но не получилось. США забрали тела молча и тихо», — добавил Владимир Карасев.

Эксперт заметил, что американская армия по указанию Трампа предоставила наемникам всю необходимую военную технику. По сути, США финансируют своих боевиков для грабежа на территории суверенного государства.

«Интересна роль курдов в этом процессе. Заявляя о том, что местное население «попросило США защитить нефтегазовые месторождения» Трамп оставил их для «легитимности» и использует в качестве обслуживающего персонала. США вместе с курдами, своими ЧВК и игиловцами продолжают свою террористическую и подрывную деятельность в Сирии в надежде на то, что страна вновь вспыхнет огнем», — заключил Владимир Карасев.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева рассказала, что гегемония США встраивалась исключительно с целью легитимации своих истинных потребностей. За этим последовало создание ресурсной иерархии: метрополии — все, колониям — «объедки», несогласных либо обратить в колонию, либо уничтожить.

«Грубо говоря, американская власть существует только с целью обогащения элит и получения ресурсов. Происходящее в Сирии является прямой демонстрацией этого. Абсолютно наплевательское отношение к международным законам, открытое разграбление ресурсов другого государства, откровенная поддержка боевиков. Акцентирую внимание, что все действия, нарушающие международный закон, уже не скрываются. Сомневающимися в том, что происходящее дело рук только демократов. Напомню, Трамп о ситуации в Сирии заявил, что он «просто любит нефть». Поэтому в вопросе кражи нефтяных ресурсов Сирии враждующие между собой элиты едины», — пояснила Наталия Елисеева.

Эксперт выразила мнение, что в данной ситуации крайне важна реакция международного сообщества, которое упорно продолжает закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит. Как будто нет оккупации САР, нет спонсирования курдских боевиков, нет переброски американских ЧВК, нет вывоза нефти, нет отмыва денег.

«Все упорно замалчивают факт жертв среди мирного населения от рук наемников ЧВК. Нет осуждения, созыва Совбеза ООН. Где эти яркие заголовки в западной прессе о зверствах американского режима? Международное лицемерие, с помощью которого США спокойно вершат свои дела. Хотя это несколько утопичный вариант развития событий. Ситуация в САР зависит от России, предельно четко обозначившей свою позицию гаранта существования Сирии в целом. Америке придется с этим считаться, а России защищать, обличать и собирать доказательства преступлений американского режима», — заключила Наталия Елисеева.

Ранее курдские террористы захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.