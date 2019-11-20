Пилот севшего в Киеве самолета неожиданно объявил о посадке в Москве

Киев, 20 ноября. Пилот авиакомпании Wizzair при посадке в киевском аэропорту объявил пассажирам о прибытии в Москву.

Инцидент произошел 18 ноября во время рейса Лондон — Киев, кадры с борта самолета пассажиры разместили в YouTube. На видео слышно, как командир корабля объявляет о прибытии в столицу России: «Добро пожаловать в Москву!». Однако после секундного замешательства в салоне и редких аплодисментов пилот исправился: «Ой, извините, в Киев», сообщил телеканал «360».

В комментариях к видео автор уточнил, что из лондонского «Лутона» в то же время действительно вылетал рейс в Москву. Многие пассажиры, услышав о прибытии в российскую столицу, подумали, что перепутали рейсы, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что лоукостер Ryanair, британская и венгерская авиакомпании EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из петербургского аэропорта «Пулково». Было принято решение одобрить для воздушной гавани Северной столицы седьмую степень «свободы воздуха». Отмечается, что она позволяет осуществлять полеты в третьи страны без посадки в государстве, где у самолетов авиакомпаний имеется регистрация. Поток туристов ввиду привлечения бюджетных иностранных перевозчиков может увеличиться на шесть миллионов человек в год, отметили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».