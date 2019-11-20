Россия готова оказать поддержку замглавы МИД Украины Елене Зеркаль, чтобы она прошла медицинское освидетельствование у психиатра после своих заявлений о Крыме и Донбассе, сообщил Федеральному агентству новостей зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа, комментируя высказывание заместителя украинского министра.

Елена Зеркаль заявила, что Киев собирается «вжарить Россию на деньги» в Международном суде ООН из-за событий в Крыму и в Донбассе.

В эфире «24 канала» у украинского дипломата спросили, когда Россия начнет выплачивать компенсации. Сначала, ответила Зеркаль, необходимо установить факт нарушения международного права.

«Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины», – пояснила дипломат.

После этого у Киева будет возможность поднимать вопрос о компенсациях. Необходимо, чтобы суд встал на украинскую сторону по делу о событиях в Крыму и в Донбассе, добавила Зеркаль.

«Вжарим-вжарим [Россию]. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — сказала она.

Как отмечает Алексей Чепа, такие заявления со стороны украинского МИД трудно комментировать, но можно оказать помощь Зеркаль.

«Мы готовы оказать поддержку или помощь для того, чтобы она прошла какое-то медицинское освидетельствование у психиатра. По-другому тут никак. О каком терроризме она говорит? В случае с Крымом можно говорить о волеизъявлении всего народа республики. Такой человек, как Зеркаль, должен сложить полномочия замминистра либо уйти по состоянию здоровья. Другого ей пожелать сложно», — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сегодня конфликт в Донбассе — это гражданская война, которая была развязана экс-президентом Украины Петром Порошенко, говорит депутат.

«Война развязана кликой Порошенко. Это несогласие людей с той политикой, которую они проводили. Также народ не согласен с теми законами депутатов Рады, которые они принимали, в том числе закон о госязыке. Власти Украины считают, что мнение народа противозаконно. Они свой народ считают террористами, а именно — жителей Донбасса и Крыма», — сообщил парламентарий.

Напомним, в 2017 году Украина обвинила Россию в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. Позже, 16 января, она подала иск в Международный суд ООН с обвинением России в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В апреле того же года состоялось заседание, на котором суд постановил, что РФ должна обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Что касается Конвенции о противодействии финансированию терроризма, суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер в отношении России.

В июне 2018 года украинская сторона передала в суд ООН расширенный меморандум. В документе из 17,5 тыс. страниц было утверждено, что Россия якобы нарушила две конвенции международного уровня. Год спустя российский МИД заявил об отсутствии у суда ООН юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Однако в ноябре гаагский суд не принял возражения России по иску и постановил, что разбирательство попадает под его юрисдикцию. Позже Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на иск Украины, предъявленный в связи с «нарушением».