Путин заявил о необходимости менять ситуацию из-за реальных доходов россиян

Москва, 20 ноября. Зарплаты граждан РФ растут, но реальные доходы стоят на месте, ситуацию необходимо менять. Об этом заявил в среду на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, одним из приоритетных индикаторов развития экономической составляющей страны являются реальные доходы граждан.

«Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал это важнейшим направлением работы кабинета министров. При этом президент признал, что итоги работы в этом направлении пока не очень успешны.

«Результаты здесь пока весьма скромные», — подытожил лидер РФ.

Ранее глава министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.

В начале текущего месяца Центробанк России ожидает рост доходов граждан страны в связи с сокращением уровня инфляции. В регуляторе указали, что в ближайшие кварталы бюджетные траты и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике.