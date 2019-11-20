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Курды принесли извинение за провокацию против российских военных в Сирии

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Курды принесли извинение за провокацию против российских военных в Сирии

Дамаск, 20 ноября. Курдские боевики из самопровозглашенных «сил безопасности» «Асайиш» принесли извинения за атаку на машину российской военной полиции на севере Сирии. Курды сделали это заявление на следующий день после инцидента, выложив соответствующее видео на YouTube.

Всю ответственность они возложили на «агрессивных жителей» Кобани, которые атаковали патруль. «Асайиш» обещает принять меры, чтобы подобного не происходило в будущем.

«Мы верим, что российские силы, находящиеся в городе Кобани и на границе в соответствии с Сочинским Меморандумом, сумеют гарантировать покой и безопасность населения региона», — говорится в заявлении.

Курды принесли извинение за провокацию против российских военных в Сирии

Напомним, что 18 ноября боевики из курдских формирований и присоединившиеся к ним местные жители напали на патруль, закидав российские бронемашины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время атаки сильнее других пострадали турецкие броневики Kirpi, у одного из них загорелось колесо. В российский бронеавтомобиль военной полиции «Тайфун-К» прицельно бросили две «зажигалки» в броню.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии назвал данный инцидент спланированной провокацией. В Минобороны РФ отметили, что для нападения была специально привлечена курдская молодежь.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

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Источник: Русская весна
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