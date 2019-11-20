Эстония требует отдать ей части Псковской и Ленинградской областей. События дня. ФАН-ТВ

Договор о границах России и Эстонии Эстония требует от России вернуть «аннексированные территории». Об этом заявил спикер парламента прибалтийской страны Хенн Пыллуаас. Талин настаивает на пересмотре Тартуского мирного договора 1920 года. Эстония считает, что отдельные участки Кингисеппского и Сланцевского районов Ленобласти и часть земель Печорского района Псковской области принадлежат ей. Чтобы понять, откуда взялись такие претензии Таллина, придется оглянуться на события вековой давности. В России тогда шла Гражданская война. По Тартускому договору в состав Эстонии вошли Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и Нарва. Через 20 лет республика стала частью Советского Союза. Границы постоянно менялись: некоторые территории перешли Псковской и Ленинградской областям. Сейчас Таллин уверен, что эти земли, согласно договору 1920 года, принадлежат ему. Но в российском МИД так не считают. Там отмечают, что документ столетней давности никакой юридической силы не имеет. Спорный вопрос принадлежности земель встает уже не в первый раз. В 2014 страны подписали договор, который, казалось бы, расставил все по своим местам. Государства отказались от обоюдных территориальных претензий. Но и на этом история не закончилась. Документ так и не ратифицировали.

Авиаудары по Сирии Два мирных жителя погибли в результате авиаударов Израиля по Сирии. Как сообщают СМИ республики, одна из ракет попала в жилой дом. Есть раненые. В Израиле отмечают, они открыли огонь в ответ на запуск иранскими военными ракет с территории Сирии. Одна из целей — штаб-квартира подразделения Корпуса стражей Исламской революции. Она находилась возле аэропорта Дамаска. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что своими действиями страна показала, что будет отвечать на каждую атаку. В российском МИД авиаудары по Сирии осудили. В ведомстве отметили, что это ведет к обострению и без того напряженной обстановки в республике.

Беспорядки в Боливии В Боливии продолжаются массовые беспорядки. В последних погибли шесть человек, 30 пострадали. Столкновения произошли с участием сторонников экс-президента страны Эво Моралеса. Они попытались установить контроль над одним из нефтеперерабатывающих заводов. И такое происходит уже не в первый раз. По словам демонстрантов, своими действиями они хотят привлечь внимание международной общественности к незаконному вооруженному перевороту, который произошел с явной подачи Запада. Напомним, прежний глава государства объявил о своей отставке на фоне протестов после его победы на выборах. Страна разделилась на два фронта: одни поддерживают прежнюю власть, другие — нынешнюю, в лице самопровозглашенной Жанин Аньес.