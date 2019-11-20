Руководство сборной России назвало обидчиков Дзюбы «псевдоболельщиками»

Москва, 20 ноября. В сети активно обсуждают скандал с участием форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы.

19 ноября во время гостевого матча с командой Сан-Марино группа российских болельщиков начала скандировать нецензурную кричалку в адрес нападающего, так и не забившего одной из слабейшей сборной Европы.

Неудовлетворенность игрой Дзюбы в частности выразил известный спортивный журналист Василий Уткин.

«Как можно было за всю игру ни разу не забить Сан-Марино? Для чего вообще нужно было туда ехать, если не за голами? Нет у него ни воли, ни характера», — заявил Уткин в своем Telegram-канале.

Само же руководство российской сборной в инстаграмме осудило поведение фанатов, назвав их «псевдоболельщиками» и «неадекватной группой людей».

Заявление футбольных чиновников поддержал спортивный комментатор Кирилл Кикнадзе.

«Какие это болельщики? Это шпана какая-то, специально устроившая провокацию. Несколько человек устроили совершенно хамскую, необоснованную акцию. Я не считаю их ни болельщиками, ни туристами, никем», — заявил Кикнадзе изданию «Ридус».

Сборная России обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 в матче квалификации Евро-2020. Игра уже не имела турнирного смысла, поскольку еще ранее российская команда обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.