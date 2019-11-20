«Спартаку» интересен бывший форвард «Баварии»

Москва, 20 ноября. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» продолжает поиски укрепления линии атаки в зимнее трансферное окно.

По словам источника, в числе возможных кандидатов фигурирует форвард «Фрайбурга» Нильс Петерсен. Согласно имеющимся данным, 30-летний нападающий может обойтись красно-белым в 10 млн евро.

Столичный клуб высоко оценивает футболиста, однако рассчитывает потратить меньше средств на немца — около 7 млн евро.

Петерсен выступает за «Фрайбург» с лета 2015 года. Его трансфер из «Вердера» обошелся клубу в 2,8 млн евро. С 2011 по 2013 год нападающий защищал цвета мюнхенской «Баварии». В текущем сезоне Петерсен провел 13 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

После 11 туров «Фрайбург» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги.