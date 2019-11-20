Зеленской не понравилась идея мужа вставать на онлайн-зарядку со всей Украиной

Киев, 20 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский готов каждое утро со всей страной в 07.00 часов делать онлайн-зарядку для пропаганды здорового образа жизни. Об этом он заявил во время встречи с молодежью в Кривом Роге в рамках Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной».

Идею о зарядке с главой государства изначально предложил один из школьников. Он предположил, что Украина могла бы стать более спортивной страной, если бы граждане имели возможность заниматься спортом по утрам вместе с президентом. Зеленский инициативу поддержал.

«Если люди хотят, то можно в 07.00. Это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять», — отозвался украинский лидер.

Однако, также присутствовавшая на встрече первая леди Украины к предложению отнеслась скептически. Ей это напомнило советские времена с генеральным секретарем.

«Можно еще и гимн спеть после этого», — иронично заметила Зеленская.

К инициативе снова вернулся глава государства и добавил, что местные органы власти могли бы в связи с этим подготовить для школьников стадионы и спортивные площадки.

В июле Зеленский заявил, что хочет принять на Украине Олимпийские игры и поручил руководителю министерства молодежи и спорта Игорю Жданову и главе Национального олимпийского комитета страны Сергею Бубке подготовить стратегический план, чтобы Украина могла претендовать на их проведение.

Несколькими днями ранее украинский лидер собирался устроить пробежку по Трассе здоровья во время своего визита в Одессу, однако спортивные планы президента сорвал внезапно решивший присоединиться к забегу Дарт Вейдер.

Зеленский старается находить время на спорт и обсуждение тем, с ним связанных, хотя сетует на свой загруженный президентский график.