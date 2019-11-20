Верховный суд Украины признал законным выдворение Саакашвили в Польшу

Киев, 20 ноября. Верховный суд Украины признал законной реадмиссию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на территорию Польши в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Госпогранслужбы, МВД и Государственной миграционной службы Украины о его реадмиссии на территорию Польши.

«Суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в республику Польша», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил гражданство Украины, после чего был назначен на должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку Саакашвили. Позднее в администрации президента Украины заявили, что отставка Саакашвили связана с тем, что он не смог выполнить свои обещания по развитию региона.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда экс-президент Грузии находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области.

В феврале 2018 года сотрудники полиции задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее Саакашвили заявил, что его незаконно выдворили с территории Украины, пообещав обратиться с жалобой в Генпрокуратуру Украины в связи с его «похищением и незаконным выдворением» из страны.