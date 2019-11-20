Безопасность россиян на транспорте обеспечат с помощью электрошокеров

Москва, 20 ноября. Госдума приняла закон о праве сотрудников подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Применяться такие устройства будут для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, а также самих работников соответствующих структур. В числе оснований также указаны необходимость пресечения сопротивления нарушителя, задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения.

При этом отмечается, что сотрудник подразделения транспортной безопасности должен будет предупреждать о намерении воспользоваться электрошокером за исключением случаев, когда промедление «создает непосредственную опасность для жизни или здоровья».

По словам депутата Евгения Шулепова, принятие таких мер обосновано требованиями современных реалий.

«Мы видим, что службам безопасности на транспорте не хватает средств, для того чтобы противостоять нарушителям. И данный закон этот вопрос решает», — рассказал ФАН парламентарий.

Такое устройство как электрошокер наиболее приемлемо, так как «позволяет не травмировать, но остановить человека», уверен член фракции «Единая Россия».