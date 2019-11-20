Миро объяснила, почему семья Заворотнюк упорно хранит молчание

Москва, 20 ноября. Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала семью Анастасии Заворотнюк за то, что она упорно хранит молчание по поводу состояния актрисы. По ее словам, таким образом родные телезвезды лишь способствуют распространению слухов.

«Семья Заворотнюк отказывается говорить что-то конкретное о состоянии ее здоровья. Все заявления родственников размыты и сводятся к тому, что Настя болеет, обсуждать это не нужно, но денег дайте. Не впрямую, конечно, а сходите на ледовое шоу «Аленький цветочек», — пишет Миро в своем ЖЖ.

Блогер предположила, что отказ родственников Заворотнюк говорить о здоровье актрисы продиктован желанием собрать побольше денег. Ведь если окажется, что у Заворотнюк действительно глиобластома, о чем пишут некоторые СМИ, то жить ей осталось совсем недолго. Многие могут счесть, что сбор денег на ее лечение в таких условиях не будет иметь смысла.

Отметим, что из-за отсутствия подтвержденной информации о Заворотнюк ходят самые разные слухи, который порой противоречат друг другу. Практикующий хирург-онколог выдвинул предположение, что у актрисы вторичная глиобластома. Данное заболевание диагностируют всего у 10% пациентов с раком мозга. При этом у большинства из них эта форма рака образуется в 45-50 лет. Считается, что люди со вторичной глиобластомой могут жить от 1,5 до 5 лет.

В то же время один из участников «Ледникового периода» на условиях анонимности рассказал, что Заворотнюк уже пошла на поправку. Он утверждает, что решающую роль в выздоровлении звезды сериала «Моя прекрасная няня» сыграла помощь коллеги мужа Заворотнюк — Татьяны Навки, которая использовала связи, чтобы спасти артистку.