Посадивших самолет А321 на кукурузное поле пилотов наградят звездами Героев в Кремле

Москва, 20 ноября. Пилоты аварийно севшего в подмосковном Жуковском пассажирского лайнера Airbus А321 перевозчика «Уральские авиалинии» получат в четверг звезды Героев России в Кремле. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе авиационной компании.

В авиакомпании уточнили, что в среду бортпроводникам будут вручены ордена Мужества, сообщает РИА Новости.

Напомним, 15 августа текущего года воздушное судно с 226 пассажирами вылетело из аэропорта «Жуковский» и на высоте 20-30 метров столкнулось со стаей чаек, которые забили воздухозаборники. В сложившейся ситуации пилоты корабля решили аварийно посадить самолет в кукурузном поле. Посадка прошла благополучно, никто не погиб, возгорания удалось избежать, хотя баки с топливом были полными. За помощью к врачам обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Самолет сажали командир воздушного судна (КВС) Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент Российско Федерации Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

Как сообщал НСН, «Уральские авиалинии» в конце августа выплатили компенсации 185 пассажирам самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.