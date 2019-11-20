Соловьев назвал «мерзостью» Дудя, принявшего премию из «кровавых рук» Ходорковского

Москва, 20 ноября. Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал блогера Юрия Дудя, который получил премию от беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Какой надо быть мерзостью, чтобы принимать нечто у Ходорковского, вот из этих кровавых рук», — возмутился журналист в эфире радио «Вести FM».

Соловьев назвал Дудя «абсолютным проектом» беглого олигарха, а самого Ходорковского — человеком, у которого «есть собственное кладбище».

«Когда едут получать премию Ходорковского, это настолько надо вообще себя не уважать. Все заляпались», — цитирует телеведущего «Царьград».

Журналист напомнил, что в 2018 году беглый олигарх отправил людей в Африку на верную смерть.

«Послал группу погибать без поддержки, по левым документам, без всякой проработки вопросов безопасности», — негодует Соловьев.

В заявлении телеведущего речь идет об инциденте, который произошел в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле прошлого года. По заданию так называемого «Центра управления расследованиями», финансируемого Ходорковским, журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль отправились в одну из самых опасных стран мира снимать репортаж о ЧВК «Вагнера». В ходе выполнения задания журналисты были жестоко убиты.

По предварительной версии, к трагедии привело то, что у журналистов отсутствовали аккредитация и разрешение на съемку. Кроме того, россиянам выдали поддельные удостоверения ООН. Также журналисты были вынуждены скрывать истинную цель своего визита, поэтому в стране, в которой идет гражданская война, их не только не обеспечили охраной, но даже не разрешили нанять переводчика.