Цискаридзе не вышел на работу на фоне слухов о болезни

Санкт-Петербург, 20 ноября. Народный артист России Николай Цискаридзе не появился на работе 20 ноября. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Академии русского балета имени Вагановой.

Цискаридзе не появился на рабочем месте на фоне слухов о его болезни. Собеседник ФАН отметил, что информация о недомогании ректора академии русского балета пока не подтверждается.

«Завтра [Цискаридзе] летит в командировку», — сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что Николаю Цискаридзе 19 ноября потребовалась помощь врачей. Знаменитый артист балета почувствовал недомогание и несколько раз вызывал скорую помощь, однако от госпитализации отказался, передает «Пятый канал». Вечером того же дня он сам обратился в больницу. Медики оказали ему помощь, и артист покинул медучреждение.

В октябре в прессе появились сообщения, что у Николая Цискаридзе к 45-ти годам неожиданно появился внебрачный ребенок. 19-летний парень по имени Тимур заявил, что готов пойти на ДНК-тест для подтверждения родства. В своем аккаунте в Instagram молодой человек стал размещать фотоколлажи, на которых якобы видно его сходство с артистом. Сам Цискаридзе заявление парня не комментировал.

Напомним, Николай Цискаридзе в 2014 году был избран ректором Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге.