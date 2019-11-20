Венедиктова призвали «отредактировать» оскорбившего иностранцев и полицию сына-маргинала

Москва, 20 ноября. Серию одиночных пикетов против сына редактора «Эхо Москвы», известного либерала Алексея Венедиктова провели сегодня в столице у здания редакции радиостанции.

Возмущение участников акции вызвала запись Венедиктова-младшего в соцсети. В этом посте он написал о ДТП, в котором участвовала его машина Mustang. На опубликованном видео можно видеть, как сын прозападного журналиста лихачит на своей иномарке и оскорбляет выходцев с Кавказа, которые на своем Volkswagen Polo столкнулись с его авто. Молодой человек пожелал им смерти, а также открыто оскорбил полицейских.

«Когда в стране происходят такие вещи, я не могу оставаться в стороне. Это бесчестно и бессовестно. Это задевает мои чувства», — заявил один из участников пикета.

Ранее поведение Венедиктова-младшего прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов. По мнению Алимова, лихач обязан публично извиниться за свои слова.