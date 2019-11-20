Отвод курдских боевиков на севере Сирии практически завершен, сообщил Лавров

Москва, 20 ноября. Отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии практически завершен. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бахрейна.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о реализации меморандума России и Турции по Сирии. Эти договоренности, добавил Лавров, были одобрены президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

«Практически отвод вооруженных людей завершен, есть, может быть, какие-то отдельные районы, где до конца надо довести дело», — цитирует слова Сергея Лаврова ТАСС.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств приняли меморандум о взаимопонимании. В соответствии с одним из пунктов договоренностей, 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военнослужащие содействуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.

Во время боевых действий в Сирии курдские радикалы захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака, где традиционно проживали арабы-сунниты. Вместо того, чтобы передать данные территории под контроль Дамаска, главари курдских вооруженных формирований фактически оккупировали их.