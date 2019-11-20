Киев, 20 ноября. Госкомпания «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) намерена потребовать от России выплаты компенсации в размере 1,24 млрд гривен (3,2 млрд рублей) за имущество в Крыму. Об этом в среду сообщила пресс-служба предприятия.

«Первый шаг — это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», — отметил глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

При этом он сослался на Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Отметим, что ранее «Администрация морских портов Украины» передала всю информацию украинскому Минюсту для подачи иска в Европейский суд по правам человека.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

Бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек считает, что через 20 лет статус Крыма уже никого не будет волновать. По его словам, вопрос принадлежности полуострова не должен мешать России и Европе решать более важные вопросы.