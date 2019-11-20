Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин может принять участие в запуске газопровода «Сила Сибири» в режиме телемоста. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Было общение с Си Цзиньпином (председатель КНР. — прим. ФАН) на прошлой неделе. И как раз и Путин, и Си Цзиньпин говорили о возможности опосредованного участия через телемост, поэтому такая возможность сейчас прорабатывается. Безусловно, это знаковое событие, важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавней беседы, поэтому нельзя исключать, что такой телемост состоится», — рассказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ участвовать в запуске газопровода.

Церемония открытия «Силы Сибири» запланирована на 2 декабря 2019 года. Изначально газопровод планировали запустить 20 декабря, однако работы удалось завершить раньше срока, пишет KP.RU.

«Сила Сибири» — это совместный проект российской госкорпорации «Газпром» и китайской компании CNPC. По трубопроводу газ будет поступать из Якутии в Приморье и Китай. Соответствующее соглашение сроком на 30 лет было подписано в 2014 году. Согласно договору, Россия будет ежегодно поставлять КНР 38 миллиардов кубометров газа.