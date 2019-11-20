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Путин встретится с патриархом Кириллом, главой Дагестана и министром Мединским

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Путин встретится с патриархом Кириллом, главой Дагестана и министром Мединским

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин выступит на инвестиционном форуме «Россия зовет!», а после проведет несколько встреч в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Участие главы государства в этом форуме традиционное. Каждый раз интересная дискуссия проходит. Ну, во-первых, само выступление Путина по той тематике, которая прежде всего волнует инвесторов, портфельных инвесторов, которые являются гостями этого форума. И, кроме того, конечно, свободная дискуссия, которая каждый раз происходит: президент отвечает на вопросы бизнесменов», — уточнил он.

После этого, по его словам, Путин встретится с патриархом Кириллом, поздравит предстоятеля РПЦ с днем рождения. Помимо этого президент пообщается с губернатором Дагестана Владимиром Васильевым.

«Также Путин проведет встречу с министром культуры Владимиром Мединским по текущим вопросам. Будет еще несколько встреч публичного характера», — добавил он.

 

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