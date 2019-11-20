Песков прокомментировал обращение коллектива МХАТ имени Чехова к Путину

Москва, 20 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обращение, адресованное главе государства Владимиру Путину от коллектива МХАТ имени Чехова с просьбой защитить нынешнего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова от нападок, скорее всего, следует рассматривать профильному ведомству. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков объяснил, что ему неизвестно содержание этого обращения, но предположил, что если речь в нем действительно идет о конфликте, то рассмотреть его будет логичнее профильному культурному ведомству.

«Не видел, честно говоря, это обращение. Сегодня как раз министр культуры [Владимир Мединский] будет (на встрече с президентом. — прим. ФАН), наверное, он расскажет, по необходимости, в чем там дело. Потому что, конечно, это вопрос, который прежде всего касается профильного ведомства, если там действительно есть какой-то конфликт», — прокомментировал он.

Ранее в ноябре многие деятели культуры поставили подписи в открытом письме, адресованном Путину. Авторы выступили с критикой работы нового художественного руководителя МХАТа Боякова и требовали «вернуть» на эту должность его предшественницу Татьяну Доронину, которая, по их убеждению, была уволена «без каких-либо весомых оснований».

Позднее руководство МХАТа опубликовало ответное письмо, в котором поддержало Боякова. В ответе также было уточнено, что Доронина не уволена, а переведена по решению министерства культуры страны на должность президента МХАТ, однако еще не приступила к работе по состоянию здоровья.

В своем обращении президенту актеры поддержали действующее руководство театра и заявили, что доверяют художественному руководителю, а также, что «на профсоюзном собрании коллектива подавляющим большинством голосов поддержали его деятельность».