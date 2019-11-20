Песков прокомментировал сообщения о подготовке к экстрадиции главы «Рольфа»

Москва, 20 ноября. Подготовка запроса Генпрокуратуры РФ на экстрадицию основателя и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, который находится за пределами России, является работой правоохранительных органов и не имеет никакого отношения к президенту РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию Сергея Петрова. Журналисты поинтересовались у Пескова, информировало ли надзорное ведомство об этом Кремль и есть ли у Владимира Путина мнение по данному делу.

«Честно говоря, не могу ответить. Никакой позиции в данном случае нет. Это работа правоохранительных органов, и она не имеет никакого отношения к президенту», — ответил Дмитрий Песков.

Напомним, в сентябре главу «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск. Его обвиняют в выводе за границу четырех миллиардов рублей. Следствие подало ходатайство о заочном аресте обвиняемого. Кроме Петрова, фигурантами уголовных дел стали бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, а также гендиректор «Панабел Лимитед» Георгий Кафкалия. В офисах компании, а также в домах фигурантов дела прошли обыски.

В июле Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с фактурой данного уголовного дела. До этого Владимир Путин отмечал, что запросит информацию по делу основателя «Рольфа» у сотрудников правоохранительных органов.