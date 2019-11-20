МИД РФ заявил, что удары Израиля по Сирии противоречат международному праву

Москва, 20 ноября. Удары ВВС Израиля по Сирии не только противоречат международному праву, но и способствуют эскалации напряженности в регионе. Об этом в среду заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Мы, естественно, в контакте со всеми нашими партнерами, выясняем обстоятельства. Нанесение ударов по территории суверенного государства полностью противоречит принципам международного права и ведет к эскалации напряжённости, никому не нужной», — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала несколько десятков целей в Сирии. При этом израильское командование объявило, что целью атаки были иранские силы «Кудс» и правительственная армия Сирии.

Уточняется, что атака была совершена в ответ на запуск иранскими военными ракет с территории САР в сторону Израиля. Одной из целей стало расположенное возле воздушной гавани Дамаска здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира «Кудс».

Отметим, что Израиль уже не в первый раз осуществляет атаки на территории Сирии. Страна выступает против иранских военных, которые находятся в Сирии с разрешения официального Дамаска.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.