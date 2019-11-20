Экс-депутат Рады объяснил отказ сотрудника Белого дома стать главой Минобороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, подполковник армии сухопутных войск США Александер Виндман сообщил под присягой, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк трижды предлагал ему возглавить украинское Минобороны. Данилюк же, пытаясь оправдаться, заявил, что «это была просто шутка». Однако экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник уверен, что американец не врет.

Свое признание Виндман сделал во вторник на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, которые проходят в рамках запущенной демократами процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу. По словам сотрудника СНБ, предложение стать министром обороны Украины поступало ему трижды, и каждый раз он отказывался и передавал докладывал об этом начальству. По словам же Данилюка, он помнит только один разговор об этом и в тот момент они с Виндманом «смеялись и улыбались».

«У нас были гораздо более серьезные вопросы для обсуждения с разными людьми, — сказал Данилюк. — Очевидно, что это была просто шутка».

Но депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник полагает, что все было именно так, как говорит американец.

«Данилюк и ему подобные — это птенцы Джорджа Сороса, грантоеды. И среди них очень много людей с двойным гражданством. Например, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет американское гражданство, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов — тоже гражданин США. Их таких там много. А потому сделать министром обороны Украины американца, пусть и украинского происхождения, показалось перебором. Тем более что США и без него управляют украинской армией через советников и инструкторов. Делать это в открытую просто не захотели», — заметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он напомнил, что и бывший министр финансов Украины Наталья Яресько имеет гражданство США, как и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам украинского политика, его страна фактически шесть лет находится в оккупации, и оккупировали ее американцы, которым выгодно использовать Украину в своих геополитических играх против России.

«Вот это внешнее управление подтверждается тем, что все решения и назначения согласуются с американским послом, что американцы контролируют НАБУ, Антикоррупционный суд и так далее. То есть когда Данилюка попросили предложить Виндману пост главы Минобороны Украины, начальство американца отказалось, заметив, что и так управляет этой страной, дает Киеву деньги и говорит, что делать. Так зачем Вашингтону еще какие-то официальные ставленники? Это уже перебор», — сказал Олейник.

Он добавил, что можно было бы поверить в слова Данилюка о том, что это была шутка, если бы предложение стать главой Минобороны Украины делалось не украиноговорящему американцу, а какому-нибудь афроамериканцу, который никак не связан ни с Украиной, ни с военным делом.