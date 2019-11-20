В Совфеде заявили, что дело в гаагском суде по иску Украины не стоит выеденного яйца

Международный суд ООН в Гааге дал Москве время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на украинский иск о якобы имеющих место быть нарушениях прав крымских татар. В Совфеде отреагировали на это.

Суд в Гааге «установил 8 декабря 2020 года в качестве крайней даты подачи контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», сообщила накануне пресс-служба инстанции.

«Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком», — уточнили в суде.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заметил, что решение, подавать ли в гаагский суд контрмеморандум в деле, инициированном украинской стороной, или нет, будет принимать Минюст России.

«Я за них стулья передвигать не буду, но считаю, что это дело выеденного яйца не стоит. Странно, что подобные иски берутся к производству. Потому что с момента воссоединения Крыма с Россией жизнь крымских татар существенно улучшилась. В свое время они были признаны гонимым народом, а сейчас для них принята масса позитивных решений. В частности, крымско-татарский язык стал одним из трех официальных языков Крыма и Севастополя, российское государство официально реабилитировало крымских татар, их религиозная жизнь на полуострове развивается — строятся мечети… Недавно в Крым приезжала большая группа журналистов со всего мира. Им показывали, как живут крымские татары и другие национальные меньшинства на полуострове. И журналисты пришли к выводу, что положение этой части населения значительно улучшилось после воссоединения Крыма с Россией», — отметил Андрей Климов.

По мнению сенатора, очень странно, что суд в Гааге так быстро реагирует на странные иски со стороны Украины

«При украинской власти положение крымских татар, действительно, было удручающим. Но тогда образовалась группа самозванцев, присвоивших себе право вещать от крымско-татарского народа, и они сегодня бегают по международным площадкам и жалуются, как им плохо живется. Эти же люди, насколько я помню, перекрывали подачу в Крым электроэнергии, видимо, заботясь о благополучии и комфорте крымско-татарского народа. Я не понимаю, почему этих людей слушают в Гааге, а реальное положение дел Международный суд ООН не интересует. Может, поэтому американцы вообще игнорируют суд в Гааге?» — добавил Андрей Климов.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве жители полуострова провели референдум, на котором более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права и вопрос о статусе региона закрыт окончательно.