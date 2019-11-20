Посол Кубы в России объяснил, почему в Гаване учат русский язык

Американцы также ввели в силу третий раздел закона Хелмса-Бертона, он предусматривает санкции против третьих стран, которые инвестируют в кубинскую экономику или имеют торговые отношения с Кубой.
Соединенными Штатами были ужесточены санкции, касающиеся возможности Кубы импортировать продукты и технологии, которые имеют более 10 процентов американских компонентов. Раньше эта цифра составляла 25 процентов.
Официальный Вашингтон принял меры против кубинцев, которые живут в США, их насчитывается более полутора миллиона человек. Наши соотечественники отправляют деньги своим родственникам на Кубе.
Сейчас появились ограничения по количеству средств, которые можно отправлять на Кубу.
США приняли санкции против целого ряда кубинских отелей и туристических компаний, приняли ряд персональных санкций, против Рауля Кастро, министра внутренних дел Кубы, и других политиков.