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20 ноября
Посол Кубы в России объяснил, почему в Гаване учат русский язык
Республика Куба — давний и надежный партнер России в Латинской Америке. В настоящее время Куба испытывает тяжелый гнет санкций США. Экономическая, торговая и финансовая блокада «острова свободы» продолжается с 1962 года.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о проблеме антикубинских санкций, обозначил перспективы экономического роста Кубы, а также оценил текущее состояние российско-кубинских отношений.
Кольцо вокруг Гаваны
— Господин посол, насколько тяжелы американские санкции против вашего государства?
— Текущая администрация США, команда Дональда Трампа лишь ужесточала санкции против Кубы. За последние шесть месяцев был принят ряд новых санкций против Кубы.

Например, сейчас приняли санкции против круизных лайнеров, и на Кубу теперь не ходят корабли с туристами из США.

США приняли санкции против судоходных компаний, которые привозят нефть на Кубу. Были введены ограничения против авиакомпаний: американские авиалинии теперь не могут летать на Кубу. Приняли санкции против иностранных компаний, которые делают инвестиции на Кубе.
ТАСС, Ernesto Salazar / Zuma
Американцы также ввели в силу третий раздел закона Хелмса-Бертона, он предусматривает санкции против третьих стран, которые инвестируют в кубинскую экономику или имеют торговые отношения с Кубой.

Соединенными Штатами были ужесточены санкции, касающиеся возможности Кубы импортировать продукты и технологии, которые имеют более 10 процентов американских компонентов. Раньше эта цифра составляла 25 процентов.

Официальный Вашингтон принял меры против кубинцев, которые живут в США, их насчитывается более полутора миллиона человек. Наши соотечественники отправляют деньги своим родственникам на Кубе.

Сейчас появились ограничения по количеству средств, которые можно отправлять на Кубу.

США приняли санкции против целого ряда кубинских отелей и туристических компаний, приняли ряд персональных санкций, против Рауля Кастро, министра внутренних дел Кубы, и других политиков.
ТАСС, Ernesto Salazar / Zuma
Ветряки за канадские деньги
— Насколько консолидировано сейчас кубинское общество против внешнего давления?
— Есть единство, есть стремление народа к продолжению построения нашего независимого общества.

Недавно мы приняли новую конституцию. В этом году она вступила в силу. Это современная конституция, которая внедряет новые аспекты общественной жизни, а также некоторые изменения в политическом устройстве, структуре государства и правительства.

Первый раз за историю Кубы иностранные инвестиции признаются государством в качестве главного драйвера его развития.

В первый раз признается частная собственность и возможность предпринимательства.

Мы продолжаем актуализировать и улучшать наше общество, наш социализм, несмотря на санкции США.

И у нас есть поддержка большинства стран международного сообщества, которые голосовали на прошлой неделе на площадке ООН против экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.
ТАСС, Ernesto Salazar / Zuma
— На инвестиции из каких стран в первую очередь рассчитывает ваше государство?
— У нас есть инвестиции из разных стран мира: из Западной Европы, из Канады, Латинской Америки, Азии.

Куба — страна с очень открытой экономикой. Для нас очень важно, чтобы реализовались наши экономические планы иметь иностранные инвестиции. Куба — слаборазвитая страна, мы нуждаемся в иностранных инвестициях в области туризма, транспорта, развития возобновляемых источников энергии.

У нас есть планы к 2030 году повысить производство энергии из возобновляемых источников до 24 процентов.

Сегодня это лишь пять процентов от всей электроэнергии, производящейся на Кубе.

Но для достижения этого результата мы вынуждены сотрудничать с иностранными компаниями и нуждаемся в иностранных инвестициях.

Дело в том, что из-за финансовой блокады США для нас очень трудно получить внешнее финансирование. В последнее время более тридцати международных банков сократили кредитование Кубы из-за давления американского правительства на эти финансовые структуры. Мы работаем в очень трудных условиях.
ТАСС, Ernesto Salazar / Zuma
Гавана говорит по-русски
— Поделитесь, пожалуйста, оценкой российско-кубинских отношений на текущий момент.
— Российско-кубинские отношения находятся в самом лучшем состоянии за последние тридцать лет. Объем наших торгово-экономических отношений увеличивается очень сильно. Активно идет обмен делегациями на высоком уровне, политический диалог находится на своем пике.

В начале октября нашу страну посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, на прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Гавану во время празднования пятисотлетия столицы Кубы.

В Москве три недели назад был с рабочим визитом наш президент Мигель Диас-Канель. Недавно Кубу посещал и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ТАСС, Ernesto Salazar / Zuma
— Каков потенциал торгово-экономического сотрудничества между нашими странами?
— В прошлом году торговый оборот между нашими странами составил почти 500 млн долларов. Мы стараемся увеличивать наш экспорт на российский рынок. В сентябре мы организовали в Экспоцентре на Красной Пресне первую выставку кубинских товаров и услуг, которые мы стремимся экспортировать на рынки РФ.

Мы благодарны России за подарок, который ваша страна сделала кубинскому народу на пятисотлетие Гаваны. Российские специалисты работали на Кубе над восстановлением золотого покрытия купола Капитолия в Гаване (здания кубинского парламента. — Прим. ФАН). Это был большой подарок для нашей столицы.
ТАСС, Ernesto Salazar / Zuma
— Каковы основные направления гуманитарного сотрудничества между Москвой и Гаваной?
— В России обучается почти 300 кубинских студентов, они получают стипендии, учатся в 25 высших учебных заведениях России. Это инженеры, информатики, русисты.

Русский язык сейчас на Кубе — очень распространенный. Поток россиян, которые посещают Кубу, увеличился за последнее время. В прошлом году российских туристов было 140 тысяч, в этом году мы ожидаем 185 тысяч туристов из России. Это очень перспективный рынок для Кубы. Туризм является важной отраслью для сотрудничества между нашими странами.

В следующем году в мае мы празднуем 60-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и 75-летие Великой Победы. Наш президент получил приглашение от президента РФ участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже подтвердил участие в этом мероприятии.
Автор: Герман Парло
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