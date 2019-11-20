Посол Кубы в России объяснил, почему в Гаване учат русский язык

— У нас есть инвестиции из разных стран мира: из Западной Европы, из Канады, Латинской Америки, Азии.



Куба — страна с очень открытой экономикой. Для нас очень важно, чтобы реализовались наши экономические планы иметь иностранные инвестиции. Куба — слаборазвитая страна, мы нуждаемся в иностранных инвестициях в области туризма, транспорта, развития возобновляемых источников энергии.



У нас есть планы к 2030 году повысить производство энергии из возобновляемых источников до 24 процентов.



Сегодня это лишь пять процентов от всей электроэнергии, производящейся на Кубе.



Но для достижения этого результата мы вынуждены сотрудничать с иностранными компаниями и нуждаемся в иностранных инвестициях.



Дело в том, что из-за финансовой блокады США для нас очень трудно получить внешнее финансирование. В последнее время более тридцати международных банков сократили кредитование Кубы из-за давления американского правительства на эти финансовые структуры. Мы работаем в очень трудных условиях.

