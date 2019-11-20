Сотрудник СК взял в заложники супругу в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 20 ноября. Сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою жену в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Как отметил источник, это был бытовой конфликт, операция, которую проводили сотрудники МВД, завершена.

«Никто не пострадал. Мужчина задержан — это сотрудник СК по Ростовской области», — уточнил собеседник.

Отмечается, что сначала в скорую поступил звонок о том, что женщине стало плохо. Однако приехавших на место врачей мужчина не пустил, медики видели оружие, поэтому моментально вызвали полицию.