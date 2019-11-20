Лолита рассказала, как удалось вскрыть обман экс-супруга Иванова

Москва, 20 ноября. Эстрадная исполнительница Лолита Милявская в откровенном интервью рассказала о любовной переписке своего бывшего супруга Дмитрия Иванова с другими женщинами. По словам артистки, экс-муж изменял и своим любовницам.

Лолита отметила, что в течение последних двух лет экс-супруг Иванов изменял ей с 40-летней Ольгой, однако последняя — не единственная в списке фитнес-инструктора.

«У него были еще связи. Психолог мне объяснила, что нарциссические личности никогда не имеют только одни отношения. У них всегда в запасе есть другие жертвы», — призналась 56-летняя артистка, отметив, что бывший возлюбленный не гнушался вести любовную переписку с ее компьютера.

По словам Лолиты, переписка Иванова и Ольги началась в 2017 году, поэтому отношения вполне можно назвать длительными. При этом, как утверждает певица, на тот момент соперница не была свободна. Впрочем, экс-супруг Лолиты успевал вести и другие переписки.

«Могу сказать, что он вел достаточно бурную жизнь, пока я была на гастролях. Молодец парень, что тут скажешь: спортивная подготовка не подвела», — передает KP.ru слова исполнительницы.

Она рассказала, что обман вскрылся, когда информация с подаренного ему ноутбука синхронизировалась на домашний компьютер. В какой-то момент, по словам Лолиты, с ее банковской карты начали списываться деньги за непонятные интернет-подписки. Тогда певица решила прибегнуть к помощи хорошего друга, разбирающегося в технике.

«Когда мы открыли компьютер, выяснилось, что Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой», — указала исполнительница.

Ранее Лолита рассказала, как выгнала экс-супруга из дома с конвертом и вещами.